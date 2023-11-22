برلمانية: الهدنة الإنسانية في غزة تأكيد على دور مصر المحوري

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بنجاح الجهود المصرية من أجل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت فى قطاع غزة، وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، موضحة أنه انتصار جديد يحسب للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد على دور مصر المحوري الهام.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية، فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لم تدخر مصر جهدا في سبيل إيقاف الحرب والمجازر الدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، مضيفة: "التوصل للهدنة جاء نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها مصر خلال الأيام الماضية".

وتابعت عضو مجلس النواب: "تمر الأيام، وتتعاقب الأجيال.. ويظل موقف مصر التاريخي المشرف تجاه القضية الفلسطينية كما هو.. راسخا وثابتا، ورافضا لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "ستظل مصر الكبيرة العظيمة، بقيادتها الحكيمة.. المدافع الأول عن حقوق الشعوب العربية، وقلب الأمة العربية النابض".