عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الهدنة الإنسانية في غزة تأكيد على دور مصر المحوري

ندى ألفي ثابت
ندى ألفي ثابت

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بنجاح الجهود المصرية من أجل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت فى قطاع غزة، وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، موضحة أنه انتصار جديد يحسب للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد على دور مصر المحوري الهام.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية، فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لم تدخر مصر جهدا في سبيل إيقاف الحرب والمجازر الدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، مضيفة: "التوصل للهدنة جاء نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها مصر خلال الأيام الماضية".

وتابعت عضو مجلس النواب: "تمر الأيام، وتتعاقب الأجيال.. ويظل موقف مصر التاريخي المشرف تجاه القضية الفلسطينية كما هو.. راسخا وثابتا، ورافضا لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "ستظل مصر الكبيرة العظيمة، بقيادتها الحكيمة.. المدافع الأول عن حقوق الشعوب العربية، وقلب الأمة العربية النابض".

ندى ألفي ثابت مصر عبدالفتاح السيسي حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

مع بدء تقلبات الشتاء .. احذر نشر أخبار كاذبة عن الطقس

السلطة الفلسطينية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إتمام الهدنة

وزارة الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد ثلاثة أشهر

بين الأمل في السلام والقلق من استمرار الحرب..غزة تتنفس بعد ليالٍ من الرعب

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

عرت مناطق بجسدها.. حورية وحش الساحل تنتظر مفاجأة غير سعيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ