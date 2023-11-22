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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال اليوم..

المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" بطائرة مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها لاستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد قالت أن عددا من مواقعها تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى وذلك في تمام الساعة 30 :2 فجر اليوم الأربعاء ۲۲ تشرين الثاني ۲۰۲۳.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها : شملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وأضافت الهيئة : وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

وجددت هيئة الحشد الشعبي التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته .
 

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