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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر والسعودية تبدآن صياغة خطة تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في إدارة الموارد المائية

صدى البلد

على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية  التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكره التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في نوفمبر ٢٠٢٢ في مجال إدارة الموارد المائية، وخطوات البدء في صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم ، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال استخدام الموارد المائية غير التقليدية ( تحليه المياه - إعادة استخدام المياه ) خاصة فى ضوء الزيارة التى قام بها وفد سعودى لمحطة الحمام لمعالجة المياه ومشروع المسار الناقل في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية في استضافة المنتدى العالمى الحادى عشر للمياه ، خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) ، وقياده مصر للمسار الاقليمى نيابة عن ٥٢ دولة افريقية في المنتدى العالمى العاشر بإندونيسيا ، بالإضافة لعضوية مصر فى العديد المنظمات ( الاتحاد من أجل البحر المتوسط - مجلس المحافظين بالمجلس العالمى للمياه وغيرها من الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية) ، بالإضافة لامتلاك مصر قدرات متميزة فى تنظيم الفعاليات الدولية مثل مؤتمر المناخ COP27 وأسبوع القاهرة للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية ، و وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات ، وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للمملكة العربية السعودية للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى إجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 .

وفي اطار إعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء "المنظمة العالمية للمياه" .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق بين مبادرة AWARe والمنظمة العالمية للمياه بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير ، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية لضمان استدامة موارد المياه وتحسين إدارتها.

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