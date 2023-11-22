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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم شراء سيارة بقرض من البنك.. الإفتاء تجيب

حول حكم شراء سيارة
حول حكم شراء سيارة عن طريق البنوك أو الشركات

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم شراء سيارة عن طريق البنوك أو الشركات؟.

حكم شراء سيارة بقرض من البنك

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "هناك قاعدة فقهية استخلصها الفقهاء المعاصرون، من الأصول والفروع الفقهية، حول إذا ما توسطت السلعة فلا وجود لشبهة الربا".

وتابع: "ما دام يوجد سلعة بين طرفين فالتعامل يكون جائزا ما دام تم الاتفاق على الثمن، والمواصفات وهناك تراضى بين كل الأطراف".

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هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل هل يجوز اخراج الزكاة للاقارب، وهل شرط اعرف الفقير إن هذه زكاة مكان؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز أن اعرف الفقير إن هذه زكاة مال، احتراما لكرامته، الشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفيه عنده حياء فلا يستطيع ان يخرج الزكاة بنغسه ويوكل احد يخرجها عنه".

وتابع: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن انفى إنها منه".

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هل كان هناك مخلوقات فسدت فى الأرض قبل الإنسان؟

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس علي جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالي: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب،  الاول وجود مخلوقات فعلا فى الارض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، ان يكون الملائكة توقعوا أن يفسد الانسان فى الارض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث انهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الارض وبالتالى توقعوا ان يفعل الإنسان هذا".

الإفتاء الدكتور محمود شلبي حكم شراء سيارة عن طريق البنوك أو الشركات هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب لعلهم يفقهون خالد الجندي

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