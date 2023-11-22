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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه مورينيو يأمل في تدريب فريق بالدوري السعودي

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب شوبير :"جوزيه مورينيو : يومًا ما سأكون مدربا في الدوري السعودي، نعم يومًا ما سأدرب فريقا في الدوري السعودي".


 وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة حول بطولة كأس العالم للاندية، عبر فيسبوك.

وكتب: “اتحاد جدة يستعد لملاقاة الاهلي المصري في كاس العالم للاندية بالتفاوض مع مورينيو المدرب العالمي والذي يدرب روما الايطالي حاليا ليكون مدربه في الفترة القادمة قبل بدء الاستعدادات لكاس العالم للاندية، بنزيمة اهم نجوم اتحاد جدة وتسعة محترفين آخرين سوف يكونون مستعدين  لملاقاة الاهلي في كأس العالم للاندية الذي سوف يقام في جدة بالسعودية في ديسمبر القادم”. 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كاس العالم للأندية، التي ستحتضنها السعودية في ديسمبر المقبل.

وتستضيف السعوديه منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة وعلى رأسها الأهلي ممثل القارة الإفريقية.

اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأهلي في كأس العالم الإعلامي أحمد شوبير جوزيه مورينيو فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي روما الإيطالي

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