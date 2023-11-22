لماذا تعجبت الملائكة من خلق آدم.. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الملائكة لا يمكن أن تعترض علي الله عز وجل في أي شىء.

واضاف خلال برنامج لعلهم يفقهون على قناة دي أم سي لماذا تعجبت الملائكة من خلق آدم.. موضحاً أنه هذا سؤال تعجبي، وليس سؤالًا اعتراضيًا".

وأضاف:" هذا سؤال كبير جدًا مثل أسئلة تعجبية كثيرة جدًا، وردت في القرآن الكريم، والله لا يُسأل لأنه أعلم من أي مخلوق.

كان قد استضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، عددًا من طلاب الجامعات خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، للتباحث حول أمور الدين.