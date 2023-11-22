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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يوضح حقيقة وجود مخلوقات فى الأرض قبل الإنسان

خالد الجندي
خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال حول ما إذا كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، كما جاء في قوله تعالي: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.

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وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب،  الاول وجود مخلوقات فعلا فى الأرض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، ان يكون الملاىكة توقعوا أن يفسد الانسان فى الارض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث انهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الارض وبالتالى توقعوا ان يفعل الانسان هذا".

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حوار الأجيال الملائكة

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