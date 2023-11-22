عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي داعيا لأهل فلسطين: اللهم أرنا في نصرتك لهم آيات قدرتك

خالد الجندي
خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لنصرة الفلسطينيين المحاصرين داخل قطاع غزة.

وقال الجندي، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج لعلهم يفقهون، عبر فضائية دي إم سي: اللهم اشفي مصابيهم، واغفر لهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أرنا في نصرتك لهم آيات قدرتك ومعجزاتك، يامن لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي آله وصحبة أجمعين».

خالد الجندي: الموت بداية صلة جديدة وبعده يسمع ويرى الإنسان بشكل أفضل

لماذا رفض النبي محمد زواج عليّ على فاطمة؟.. خالد الجندي يجيب


وتابع: اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا غي غزة، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم ارحم شهدائهم.


أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال حول ما إذا كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت في الأرض، كما جاء في قوله تعالي: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟


وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب،  الاول وجود مخلوقات فعلا فى الأرض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، ان يكون الملائكة توقعوا أن يفسد الانسان فى الارض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث انهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الأرض وبالتالي توقعوا ان يفعل الانسان هذا".

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

دمر مربعا سكنيا.. جيش الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو

رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يهدد بتكرار مجا.زر غزة في بيروت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

ذوقك في الرجالة هيتغير.. ملابس رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ