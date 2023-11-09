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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا رفض النبي محمد زواج عليّ على فاطمة؟.. خالد الجندي يجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم زواج عليّ كرم الله وجهه على فاطمة رضي الله عنها؟ سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة دي ام سي اليوم الخميس.

لماذا رفض النبي زواج عليّ من غير ابنته فاطمة؟

وقال خالد الجندي، إن سيدنا عليّ حينما أراد أن يتزوج على ستنا السيدة فاطمة، النبي رفض لأن عدم التكافؤ لأن بنت النبي لا تجتمع مع ابنة أبي جهل تحت سقف واحد، حسبما الشيخ أشرف الفيل، لو كانت بنت غير أبي جهل، بل يدور بين الكامل والأكمل، وليس الصواب والخطأ.

وتابع الدكتور سيد من علماء وزارة الأوقاف: سيدنا عليّ أحب السيدة فاطمة، وأعطاها أعظم مهر وهو يومها درعه، ثم أراد أن يتزوج فوقف النبي وقفتين وقفة أب ونبي، فكانت وقفته كنبي أنه لا يحرم حلالاً، ولا يحل حراماً، والأخرى أنه وقفة أب، لو كان أمراً من باب النبوة لصوب له الوحي.

فيما بين الشيخ رمضان عبدالمعز أن فاطمة الزهراء قالت للنبي جملتين الأولى أنها خشية على دينه بأن تفتن، والأخرى أن هناك من يقول بأن النبي لا يغار لبناته، ليعقب الشيخ خالد الجندي، بأن هنا القضية ليست عدم التكافؤ بل أب يغار على بناته.   

المشهد الديني والانتمائي للعروبة والإسلام

أكد الشيخ خالد الجندي، أن المؤسسة الدينية في مصر عن بكرة أبيها دائما وأبدا تضرب المثل تلو المثل عن المواقف الوطنية والدينية القومية الحقيقية الصادقة، وتقود المشهد الديني والانتمائي للعروبة والإسلام بشكل صحيح. 

وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية شوقي علام وصحبة من العلماء ذهبا لدعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في مواقفه الصادقة الجريئة القوية تجاه القضية الفلسطينية، التي تتمثل برفض الاستهداف للنساء والأطفال، وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني. 

وتابع خالد الجندي، أن مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ذهبوا على رأس وفد لشيخ الأزهر لتأكيد الدعم على موقف شيخ الأزهر بشأن القضية الفلسطينية، وأكد وزير الأوقاف عقب اللقاء أن الوزارة ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء خط أحمر، رافضين كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، مع سياسة الحصار التجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على جيش الاحتلال لوقف المجازر في فلسطين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. 

النبي خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم

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