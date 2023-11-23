قلق في الصحة العالمية مع ازدياد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية بالصين

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية في الصين.

وحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، تقدمت المنظمة بطلب رسمي إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن زيادة أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في 13 نوفمبر الجاري، أبلغت الصين عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع قيود كوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوي.

وشددت السلطات على الحاجة إلى تعزيز المراقبة في مرافق الرعاية الصحية والبيئات المجتمعية، فضلا عن تعزيز قدرة النظام الصحي على إدارة المرضى.

وفي 21 نوفمبر، تم الإبلاغ عن زيادة في الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه مرتبطة بالزيادة الإجمالية في حالات التهابات الجهاز التنفسي التي أبلغت عنها السلطات الصينية سابقًا، أو بأحداث منفصلة.

وطلبت منظمة الصحة العالمية معلومات وبائية وسريرية إضافية، فضلاً عن النتائج المختبرية من هذه المجموعات المبلغ عنها بين الأطفال، من خلال آلية اللوائح الصحية الدولية، مؤكدة تواصلها مع الأطباء والعلماء في بكين.