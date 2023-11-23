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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقطة في بحر.. قدرة: الاحتلال يرفع عدد الضحايا بالساعات الأخيرة قبل الهدنة

صدى البلد

قال الدكتور أشرف قدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد بالساعات الأخيرة قبل الهدنة أن يقوم برفع عدد ضحايا العدوان و ارتكاب المزيد من الجرائم سواء ضد المدنيين العُزل أو المستشفيات، فهو يقوم باستهداف مُركز بكافة مناطق قطاع غزة.

وأوضح "قدرة"، خلال مداخلته ببرنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر، أن الأن يتم استهداف العديد من المستشفيات في شمال قطاع غزة و منهم: مستشفى الإندونيسي، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية تخريب واسع داخل مجمع الشفاء الطبي.

شكر إلى مصر و قطر

وقدم "قدرة"، جزيل الشكر و التقدير إلى جمهورية مصر العربية و الأشقاء بدولة قطر على كل الجهود التي قُدمت و بذلت خلال الأيام السابقة من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية حتى إن كانت هدنة مؤقته، معقبا: "ننظر إلى هذه الهدنة ببالغ الأهمية لأن المنظومة الصحية منهارة بقطاع غزة و تواجه محاربة واضحة".

نقطة في بحر

وأضاف، أن ما وصل من مساعدات إنسانية و طبية إلى قطاع غزة خلال الفترة السابقة، لم يكن سوى نقطة في بحر احتياجاتهم الطبية، و يقوم  الاحتلال الإسرائيلي بمتابعة أليات دخول المساعدات إلى القطاع.  

أشرف قدرة وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الهدنة قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي هدنة انسانية

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