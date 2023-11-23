مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا لهاتف سامسونج Galaxy S22 بخصم 270 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 10400 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد التخفيض إلى 499 جنيه إسترليني.

خصم أكثر من 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S22

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22

• يدعم الهاتف Samsung Galaxy S22 خاصية الـ NFC .

• يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يتوفر الهاتف بخامات تصنيع من الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس بلص مع إطار من معدن الالمونيوم .

• الهاتف Samsung Galaxy S22 يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة .

• يتوفر الهاتف Samsung Galaxy S22 بأبعاد 146×70.6×7.6 ملم مع وزن 167 جرام .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.1 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 422 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 19.5:9 بالإضافة لدعم الشاشة إلى معدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء أفضل بشكل سلس بالأخص أثناء لعب الألعاب كما تم تطوير معدل التردد الأعلى بشكل ممتاز ليتم التنقل تلقائياً حتى 48 هرتز بهدف توفير استهلاك البطارية لأكبر قدر ممكن كما يمكنك التنقل يدويا إلى الـ 60Hz حسب رغبتك كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ مع دعم خاصية دعم الهاتف إلى خاصية الـ Always On Display .

• سطوع الشاشة 1000 شمعة ويصل الـ 1300 كحد أقصى .

• يتوفر الهاتف Samsung Galaxy S22 بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

• لا يدعم الهاتف Samsung Galaxy S22 إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• أما عن الأداء فيأتي الهاتف في مصر بمعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو فهو بمثابة الجيل الجديد لمعالجات كوالكم الرائدة والتي تقدم أداء قوي لا مثيل له في هواتف الاندرويد أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 730 .

• الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X ويصل الي 30X ديجتال وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع وتدعم تصوير الفيديوهات بأقصى ثبات ممكن الـ Super Steady video بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية.

• يدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

• يدعم الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.2 مع دعمه إلى خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C بالإضافة لدعمه إلى الـ OTG .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف البصمة وتأتي أسفل الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية الـ Ultrasonic كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• البطارية تأتي بسعة 3700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 4.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأبيض وباللون الذهبي وباللون الاخضر .