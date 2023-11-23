أقوى عرض للبلاك فريداي.. اشتر هاتف سامسونج الرائد S20 بسعر 5000 جنيه

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع eBay الأجنبي على هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S20 5G بخصم 34% ليصل سعره بعد الخصم إلى 164.99 أي ما يعادل 5000 جنيه مصري.

أقوى عرض للبلاك فريداي..اشتري هاتف سامسونج الرائد S20 بسعر 5000 جنيه

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 5G

• يأتي الهاتف بأبعاد 151.7×69.1×7.9 ملم مع وزن 163 جرام .

• الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج من نوع Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من معدن الالمونيوم .

• يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال في مصر الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

• يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 كعادة شركة سامسونج في كل إصدارتها الرائدة .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب على هيئة حرف الـ O وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.2 إنش بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 563 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 20:9 وتم تحسين حواف الشاشة بصورة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة مع وجود طبقة حماية بأحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس وتدعم الشاشة الـ HDR10+ كما يدعم الهاتف الـ 60Hz والـ 120Hz ولكن في حالة استخدام الـ 120Hz تنخفض دقة الشاشة إلى الـ FHD بدقة 1080 بكسل للحفاظ على بطارية الهاتف .. مع العلم ان سامسونج عملت على تقليل انحناء اطراف الشاشة Edge بشكل كبير.

• يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

• والذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 3.0 والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR5 .

• ويمكنك زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

• أما عن الأداء فالإصدار الذي سوف يتم توفيره في مصر يأتي بمعالج سامسونج الأحدث من نوع الـ Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بثلاثة كاميرات خلفية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الخاصة بالتقريب حتى 3x حقيقي وحتى 30x ديجتال والكاميرا تدعم الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتدعم أقصى تثبيت أثناء تصوير الفيديوهات الـ Super Steady video مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش .

• ويدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء إستخدام الهاتف بصفة عامة .

• أما عن تصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240 بكسل بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت استيريو .

• يدعم الهاتف مشاركة بياناتك عن طريق الـ Samsung DeX كما هو معتاد في هواتف سامسونج الرائدة .

• وسائل الأمان: يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي أسفل الشاشة من نوع الموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic .. كما يدعم Face Unlock .

• مع دعمه لبقية المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

• الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

• البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث الـ 5.0 كما يدعم الـ A2DP, LE, aptX .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO لتحديد الموقع بنحو أكثر دقة بشكل أفضل .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C .

• البطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 25 واط كما تدعم الشحن اللاسلكي 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 9 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل الأحدث الـ Android 10.0 مع واجهة سامسونج بإصدارها الأحدث الـ One UI 2 .

• يتوفر الهاتف باللون الرمادي واللون الأزرق واللون البينك