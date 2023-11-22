قيمة مقابل سعر|أفضل موبايل سامسونج تشتريه في البلاك فريداي بسعر منخفض جدًا

يتم الآن تقديم Galaxy A54 من سامسونج بواسطة Amazon ، كعرض الجمعة السوداء ، مقابل 324.99 دولارًا فقط أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

للوهلة الأولى ، قد يبدو هذا وكأنه صفقة رائعة - بعد كل شيء ، يبدو أن الهاتف مخفض بنسبة 28% ، وفقًا لتاجر التجزئة (من سعره الأصلي المفترض 449.99 دولارًا).

لكن انتظر. في Best Buy ، يمكنك شراء Galaxy S23 FE الذي تم إصداره حديثًا مقابل 399.99 دولارًا فقط ، أيضًا يوم الجمعة السوداء.

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بالتأكيد ، أنت تدفع 75 دولارًا إضافية ، وبالنسبة للبعض يمكن أن يكون ذلك كثيرًا - ولكن إذا لم يكن كذلك بالنسبة لك ، فإننا نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح.

S23 FE هو هاتف أفضل بكثير من A54 في كل طريقة يمكن تخيلها ، ولا يزال Samsung - لذلك تحصل على نفس البرنامج ودعم المبيعات ، كل ذلك. ولكنك تحصل أيضًا على المزيد من الهواتف مقابل أموالك ، وحتى لو كان أكثر تكلفة من هذين الاثنين ، فإن S23 FE يمثل بلا شك القيمة الأفضل.

لذلك لقد تم تحذيرك - إلا إذا كان لديك حرفيًا ما بين 324.99 دولارًا و 399.98 دولارًا فقط في جيبك ، لا نعتقد أن A54 يستحق ذلك مع وجود مثل هذا الاختلاف الصغير في السعر بينه وبين S23 FE.

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية ، فإن Samsung Galaxy S23 FE يحتوي على شاشة AMOLED ديناميكية مقاس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة والجهاز حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء.

يتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا ثلاثية مكدسة عموديًا تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل Galaxy S23 FE بمعالج Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

إنه مدعوم بوحدة بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات. يتم شحن الجهاز بنظام التشغيل Android 13 OS مع 4 سنوات من تحديثات Android المضمون.