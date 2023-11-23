جامعة الوادي الجديد تنظم معسكرا لاختيار فرق كرة القدم والطائرة للطلبة والطالبات

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد معسكر اختبارات لاختيار منتخبات الجامعة في كرة القدم للطلبة والطالبات وذلك بملعب مركز الدكتور حسن حلمي لذوى الهمم بمدينة الخارجة

وذلك بحضور الأستاذ الدكتوررجب كامل عميد كلية التربية الرياضية وأ.م.د/باهي أبومعين منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية وأ.م.د/جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة والزملاء برعاية الشباب المركزية احمد عثمان والدكتورة مريم عيسي و علاء عبدالمعطي.



وقال السيد انور عباس مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة أن معسكر اختبارات منتخبات الجامعة فى كرة القدم للجنسين وكرة الطائرة للجنسين شارك فيه 140 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور/طارق عبدالمنعم المدير الفني القدير لمنتخب الجامعة لكرة القدم والكابتن/محمد فخري مسئول النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



واضاف مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة أن الإختبارات أسفرت عن إختيار عدد 35 طالب وطالبة من أفضل العناصر المتميزة للمشاركة فى الأنشطة المركزية إلتى تنظمها وزارة التعليم العالى والشباب والرياضة للجامعات المصرية.