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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد استقرار حالته الصحية وعودته لمتابعيه| تعرف على تفاصيل حاله الدكتور هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر

أعلن الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بعد ظهوره لأول مرة منذ إصابته بوعكة صحية كبيرة، دخل على أثرها للمستشفى، لتلقي علاج الكيماوي، مؤكدا أنه رغم قساوة المرض وشراسته، والتي أبعدته عن عمله ومحبيه، إلا أنه سيحاول خلال الفترة المقبلة الرد على أسئلة متابعيه على «فيسبوك»، ووصف العلاج المناسب لحالاتهم، وعلى الرغم من ذلك وبعد ظهورة لأول مرة
سيطرت فرحة كبيرة، على محبي ومتابعي الدكتور هاني الناظر، وتلقي الأسئلة والإجابة عن الاستفسارات من جديد بعد فترة من الغياب عن التواصل مع المرضي بعد إصابته بالسرطان، بشكل مفاجئ.


هاني الناظر يعود للرد على أسئلة المرضي:

وقال الدكتور هاني الناظر ” أن المرض منعه من الذهاب إلي عمله والذهاب إلي عيادته وأنه مازال في المستشفي حتى الآن”.

وتابع خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا أنه يتمني من الله ألا يمنعه مرضه من التواصل مع المرضي وأنه يعلن استقبال عدد من الاسئلة الطبية والاجابة عليها وكتابة.


وكان الدكتور هاني الناظر قد دخل العناية المركزة، منذ أكثر من أسبوع مضى، بعد تدهور حالته الصحية وارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، ولم يمر كثير من الوقت، قبل أن يعلن شادي إمام حسن مدير مكتبه، خروجه من العناية المركزة بعد قضاء أسبوع داخلها، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلًا: «خروج الدكتور هاني من الرعاية المركزة، وينتظر تحديد موعد الجلسة الثانية من جلسات الكيماوي، اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم الشفاء العاجل للأب الغالي دكتور هاني الناظر».

وأوضح إن الأطباء المتابعين لحالة  الناظر أنه من المتوقع بدء تلقي الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي خلال الأيام المقبلة.

إصابة الدكتور هاني الناظر بالسرطان:

وشغلت حالة الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الشارع المصري والعربي كله، بعد إصابته بالسرطان، بشكل مفاجئ، وذلك بعد إعلان نجله الدكتور محمد الناظر الخبر على صفحته على فيسبوك

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر:

اكتشفت عائلة الدكتور هاني الناظر مرضه بالصدفة، وحينها التزم الدكتور الصمت التام، لافتا إلى أن نجل هاني الناظر المسؤول الوحيد عن إعلان تفاصيل حالة والده ومن يقوم بزيارته حتى لا يحدث أي ازعاج للدكتور هاني الناظر خاصة وأن الأطباء من ضمن توجيهاتهم توفير الهدوء التام له فضلا عن الشعور بالراحة والعمل على رفع الحالة المعنوية له خاصة وأنه يخض لعلاج شديد.

الدكتور هاني الناظر بعد عودته اسئله المرضى الحالة الصحية السرطان

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