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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 939 حالة إشغال طريق في حملات بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بحملة مكبرة بنطاق عدة مناطق  الجمهورية ، السنترال 23 يوليو ، وسط البلد ، ميدان المحطة أسفرت عن رفع 120حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

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نشوب حريق هائل داخل جرن لتخزين قش الأرز بالبحيرة

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نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتتاح فرعها بدمنهور

ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 708حالة بدمنهور بنطاق شوارع الجمهورية ،الشاذلى ، عرابي و الكورنيش و عبد الباقى سرور و ميدان الساعه ، أبوالريش،  السجن 

و قامت الوحده المحليه لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق  أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال طريق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد
برفع 21 حالة اشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجهت د/نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة 
بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك  تيسيراً للحركه المرورية.

البحيرة إزالة التعديات علي الطريق العام الإشغالات حملة مكبرة نائب محافظ ميدان المحطة مدينة دمنهور

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