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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين.. الداخلية تداهم وكر تدوير المخدرات بالقليوبية| صور

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة شخصين بالقليوبية لإعادة تدوير وخلط المواد المخدرة لزيادة كمياتها بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة"الحشيش، الهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2,250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).

 بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 مليون جنيه تقريباً). 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

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إحباط محاولة الأجهزة الأمنية المعنية الحشيش الهيروين المخدرات والأسلحة المواد المخدرة أمن القليوبية عاطل وزوجته مديرية أمن القليوبية

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