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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ 500 نقطة أساس

صدى البلد

رفع البنك المركزي التركي ، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس أكبر من المتوقع إلى 40٪.

وقال البنك المركزي التركي أن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ، مع استكمال دورة التشديد في فترة قصيرة من الزمن، مضيفاً أن البنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية قدرت أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين زيادة قدرها 250 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة منهم زيادة قدرها 500 نقطة. توقع أحدهم 300 نقطة أساس وتوقع آخر 350. وقد رفع البنك سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو، مع زيادة بمقدار 500 نقطة في الشهرين السابقين أيضًا.

وأوضح البنك "إن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ وستكتمل دورة التشديد في فترة قصيرة من الزمن. وسيتم الحفاظ على التشديد النقدي طالما كانت هناك حاجة لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام".

وارتفعت الليرة إلى 28.7750 مقابل الدولار بعد البيان.

وبلغ معدل التضخم السنوي 61.36% في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

واختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حافظ جاي إركان، المصرفي السابق في وول ستريت، رئيسا للبنك المركزي بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي.

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