200 طن سنويا.. تفاصيل بناء أكبر مصفاة للذهب في أفريقيا

وقعت مالي وروسيا اتفاقا لبناء مصفاة للذهب في باماكو عاصمة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن وزير المالية المالي ألوسيني سانو.. فما القصة؟

بناء أكبر مصفاة للذهب

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال سانو إن مذكرة التفاهم غير الملزمة تنص على بناء مصنع لمعالجة الذهب بطاقة 200 طن سنويا، والذي سيكون بمجرد اكتماله الأكبر من نوعه في البلاد.

ونُقل عن سانو قوله: " سيسمح لنا هذا ليس فقط بالسيطرة على إنتاج الذهب بالكامل، بل أيضًا بالقدرة على تطبيق جميع الضرائب والرسوم بشكل صحيح ".

وأضاف الوزير أن الوثيقة صالحة لمدة أربع سنوات، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني للبناء.

لماذا مالي بالتحديد؟

صنفت مالي ضمن أكبر أربع دول أفريقية منتجة للذهب العام الماضي، خلف جنوب أفريقيا وغانا وبوركينا فاسو، بإنتاج بلغ 66.2 طن من الذهب الصناعي.

في حين يهيمن استخراج الذهب على صناعة التعدين في مالي، تنتج البلاد أيضًا الماس والملح الصخري والفوسفات والأحجار شبه الكريمة والبوكسيت وخام الحديد.

ويأتي الاتفاق الأخير مع موسكو بعد شهر واحد فقط من توقيع شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم اتفاقا مع مالي للتنقيب عن المعادن و" التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية "، بما في ذلك احتمال بناء بنية تحتية نووية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر، حيث وقعت مالي أيضًا اتفاقًا مع شركة روسية لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 إلى 300 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025.