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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة ببورصة السلع.. عشماوى: تداول 107 سبائك ذهب وفضة بوزن 247 كجم

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول  وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة، ورئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع ، إنه  تم إجراء مزايدات مفتوحة على عدد ٦٦  لوط سبائك ذهبية، "سبك محلى" باجمالي وزن ١٤٤ كجم، اضافهً الي عدد ٤١  لوط سبائك فضة، "سبك محلى" بإجمالى وزن ١٠٢ كجم على منصة البورصة المصرية للسلع  أمس الثلاثاء من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

اليوم.. التموين تطرح سبائك ذهب وفضة للتداول في البورصة المصرية للسلع

التموين تطرح سبائك ذهب وفضة للتداول بالبورصة المصرية للسلع .. غداً

وأوضح  "عشماوي" ، أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع وقد أصدر معالي  الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة،

وأفاد " عشماوى "، أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلاً من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغه نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة علي ضرورة المزايدة علي كلاً من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع ،وقد اشترك فى تلك المزايدات عدد ٨ كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة" وتم التنفيذ على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية وعدد ٤١ لوط سبائك فضية.

وأضاف "عشماوى" ، أن البورصة المصرية للسلع اصبحت بورصة متعددة السلع فبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية والذي بدأ يوم ٢٧ نوفمبر 2022  بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى علي رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر اضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار "عشماوى"، الى أنه جاري التنسيق مع كلاً من معالي وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، اضافة الي المفاوضات الجارية مع معالي وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.

هذا وتجدر الإشارة بأن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها إضافة الي السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.

إدارة البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الدكتور علي المصيلحي

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