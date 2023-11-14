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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. التموين تطرح سبائك ذهب وفضة للتداول في البورصة المصرية للسلع

ذهب وفضة
ذهب وفضة

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين إقامة أول مزاد إلكتروني عبر منصة تداول البورصة السلعية لبيع سبائك ذهب وفضة.

قال أحمد سليمان، رئيس المصلحة، إن المزاد هو الأول من نوعه، وينعقد اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 107 سبائك في أول جلسة تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.

وأكد أن المستهدف من المزاد التجار والمصنعين، وأنه تم مخاطبة الشركات للتسجيل في البورصة السلعية، ودفع التأمين الخاص بالمزاد، على أن يتم تخصيص “اسم مستخدم” و"كلمة سر" لكل تاجر.

وكشف أن جميع المعروضات لصالح جهات حكومية مثل أحراز مصلحة الجمارك أو النيابة العامة ويتم تحويل الإيرادات لخزينة الدولة.

وحددت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، 14 نوفمبر لإجراء أول مزاد علني لبيع سبائك (ذهب – فضة) من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع.

وحسب كراسة الشروط فمن المقرر أن يبلغ التأمين الابتدائي للمزايدة لتصل إلى 2 مليون جنيه على أن يتم سداد المبلغ من خلال منصة البورصة المصرية للسلع في موعد أقصاه 24 ساعة قبل توقيت المزاد، وكذلك التسجيل على منصة البورصة المصرية للسلع.

وتم عرض جميع اللوطات الخاصة بالمزاد للمعاينة بمبنى المصلحة في المدة من 6 – 13 نوفمبر .

ويعد هذا المزاد هو أول بيع في مصر على مدى تاريخها، لمعادن ثمينة من خلال منصة إلكترونية (البورصة المصرية للسلع).

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