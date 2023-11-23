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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 275 محضرا تموينيا للنيابة العامة في الدقهلية

حملات تمونية بالدقهلية
حملات تمونية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

 
وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


و قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 275  محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية علي مدار اسبوع.. 
و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت 12مركزا وحيا ومدينة بنطاق المحافظة تضمنت احياء ومراكز ومدن السنبلاوين وميت سلسيل والجمالية وبلقاس ونبروه والمنصورة والمنزلة وتمى الامديد و شربين وميت غمر واجا و طلخا حيث تم المرور علي 235 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ 50 علبة سجائر وطن دقيق و30 كجم فسيخ ورنجه و2 طن سكر و500 كجم تبغ معسل و500 كجم حلوى و500 لتر سولار و500 لتر بنزين و501طن زيت خليط و6 طن أعلاف وبروتين نباتى و2طن أرز ابيض و200كرتونة و2 طن زيت طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً..
 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القرارات الوزارية سلع مجهولة المصدر قطاع التموين محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

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