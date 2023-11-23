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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب خصوصي.. موديست يستعين بهذا الشخص لظهور مخلتف مع الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن استعانة موديست بمدرب ألماني لتدريب الشخصي لظهور بشكل جديد مع الأهلي.


وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أنتوني موديست استعان بمدرب ألماني شخصي وخضع لبرنامج بدني قاسٍ ويتحدى الجميع على الظهور بشكل مختلف واثبات انه صفقة رابحة للنادي الأهلي ".

وفي وقت سابق، فجَرَ الإعلامي محمد فاروق مفاجأة كبرى بشأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي حول مصيره مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":

حدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي شرطه المالي من أجل فسخ العقد بالتراضي مع القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأضاف: “ظهرت أصوات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تطالب بضرورة رحيل أنتوني موديست في يناير المقبل وتسويقه من الآن، وفي حالة عدم وصول عرض رسمي لابد من فسخ التعاقد معه”.

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق والتي تبلغ مليونا و400 ألف دولار بخلاف منحة التوقيع التي حصل عليها عند حضوره للقاهرة وتبلغ 300 ألف دولار.

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