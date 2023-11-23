ضياء رشوان: مصر تؤكد بدء سريان الاتفاقية يوم الجمعة.. وتطالب طرفيها بالالتزام

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ضياء رشوان يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى

وأضاف "رشوان"، أنّ مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة غدا الجمعة.

وتابع المسؤول المصري، أنّ مصر تطالب طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.