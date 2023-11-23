محافظ القليوبية: إزالة 1100 حالة تعد على مساحة 70 فدانا

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من الإزالات الفورية لمبان مُخالفة على مساحة (250م2) بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

وشددَّ "محافظ القليوبية" على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

وصرحَ "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر من إزالة عدد (1100 حالة) على مساحة ( 70فدان و17 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (498) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (64394م2) وتم تحرير عدد (475) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة).

وأكدَّ "الهجان" خلال حولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.