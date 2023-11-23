السيسي: مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أدخلت 12 ألف طن من المساعدات نقلتهم 1800 شاحنة، منهم 8 آلاف و400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.

السيسي يتحدث عن معبر رفح

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية دعم فلسطين في ستاد القاهرة: "يا مصريين لازم تعرفوا معبر رفح لم يغلق أبدا، وخلال الفترة اللي فاتت ناس كتير سمعت كلام من هنا ومن هناك، وانتم عارفين أن إحنا صادقين معاكم، ولا نكذب أبدا".

وتابع الرئيس السيسي، أن معبر رفح لم يغلق أبدا، ولكن تم قصفه 4 مرات من الجانب الفلسطيني، مشددا على أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري ولكن تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني، وكان من المهم الحفاظ على أرواح الشباب التي تنقل المساعدات، والانتباه للإجراءات التي سيتم اتخاذها.