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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أدخلت 12 ألف طن من المساعدات نقلتهم 1800 شاحنة، منهم 8 آلاف و400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات. 

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الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

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منحنى شديد الخطورة والحساسية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه تصعيدا غير إنساني|فيديو

السيسي يتحدث عن معبر رفح 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية دعم فلسطين في ستاد القاهرة: "يا مصريين لازم تعرفوا معبر رفح لم يغلق أبدا، وخلال الفترة اللي فاتت ناس كتير سمعت كلام من هنا ومن هناك، وانتم عارفين أن إحنا صادقين معاكم، ولا نكذب أبدا". 

وتابع الرئيس السيسي، أن معبر رفح لم يغلق أبدا، ولكن تم قصفه 4 مرات من الجانب الفلسطيني، مشددا على أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري ولكن تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني، وكان من المهم الحفاظ على أرواح الشباب التي تنقل المساعدات، والانتباه للإجراءات التي سيتم اتخاذها. 

السيسي المساعدات معبر رفح فلسطين ستاد القاهرة الرئيس السيسي

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