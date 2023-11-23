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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة مصطفى وعلى أمين ترسم الفرحة على وجوه 26 مواطنا من ذوي الهمم بسوهاج

صدى البلد

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 9 موتوسيكلات مجهزة طبيا، و11 “كرسي كهربائي”، و6 كراسي عادية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، يرافقه عمرو ابراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية نائبا عن صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصفاء نوار مدير مشروعات المؤسسة، وبحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة.

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محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج الشكر للقائمين على جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية "ليلة القدر" بأخبار اليوم،  موضحًا أن المستفيدين من مختلف مراكز المحافظة، وأصدر المحافظ توجيهاته إلى إدارة مرور سوهاج بسرعة إنهاء تراخيص الموتوسيكلات المجهزة طبيا، على أن تقوم مديرية التضامن الإجتماعي بتحمل تكاليف إصدار التراخيص.

وأكد "الفقي" على اهتمام القيادة السياسية والدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" ساعدت في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم.

واستعرض عمرو ابراهيم المشروعات المختلفة التي تساهم بها الجمعية في مختلف المحافظات من بينها المشروعات الصغيرة ودعم الوصلات المنزلية لمياه الشرب والقطاع الصحي.

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