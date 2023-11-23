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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الله السعيد: هدف بيراميدز المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أكد عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز أن المحموعة التي يلعب بها الفريق في دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي في ظل وجود صن داونز ومازيمبي ونواديبو وهي مجموعة قوية للغاية ولكن في النهاية بيراميدز لديه هدف واحد وهو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب.

مشددا على أنه يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي غدا مثالية ولابد من الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكرا والتركيز حاليا هو عبور دور المجموعات ثم بعدها يكون هناك تركيز كامل نحو تحقيق اللقب.

أضاف أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرة الفريق، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.

أشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلك كثيرا لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر والثقة والخبرة ستساعد على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لأن يعبر دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.

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