عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين حكماء المسلمين يؤكد أهمية دور الثقافة في نشر قيم التسامح والتعايش

صدى البلد

أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار، محمد عبد السلام، أهمية دور الثقافة في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم/الخميس/، مع أوزودبيك نزاربيكوف، وزير الثقافة والسياحة لجمهورية أوزبكستان لبحث سُبُل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعريف بمعالم التُّراث والحضارة الإسلاميَّة.


واستعرض عبدالسلام ـــ خلال اللقاء ـــ مبادرات مجلس حكماء المسلمين في نشر الثقافة والمعرفة، مؤكِّدًا أن المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يهتم بشكل كبير بقطاع الثقافة والمعرفة؛ بوصفها أدواتٍ أساسيةً لتحقيق السلام والتعايش السلمي.


وأشار إلى أن المجلس لديه "دار الحكماء للنشر" التي أَثرت المكتبة العربية والأجنبية بأكثر من ١٩٠ إصدارا، تناولت العديد من مجالات الفكر والثقافة والتراث والحضارة الإسلامية بعدة لغات، كما يشارك سنويًّا في العديد من معارض الكتب حول العالم، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والديني بين الشعوب والثقافات المختلفة ونشر القيم الإنسانية والإسلامية الأصيلة.


ومن جانبه، أشاد وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أوزبكستان، باهتمام مجلس حكماء المسلمين بتسليط الضوء على علماء الأمة الإسلامية وفقهائها الذين أَثْرَوا الحضارة الإسلامية، وأسهموا في تحقيق النهضة المعرفية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الوزارة في صدد إعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن أبرز علماء أوزبكستان وفقهائها، بما في ذلك الإمام البخاري والترمذي والخوارزمي والبيروني وابن سينا وغيرهم، بالإضافة إلى ما تسهم به السياحة الدينية في التَّعريف بالتراث الإسلامي في أوزبكستان وما تتضمنه من معالم دينية وتاريخية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

ترشيحاتنا

أبو سمرة: 2000 قــتيل إسرائيلي حتى الآن.. منهم جنود أمريكيون وألمان |فيديو

خسائر فادحة في جيش الاحتلال.. بيان مهم من كتائب القسام

الخارجية الإيرانية: الهدنة في غزة نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني

ممثل اليونيسف بمصر: أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية ويحتاجون للعلاج

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

جامعة الأزهر في قائمة أفضل 10% عربيا بتصنيف التايمز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

فيديو

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ