أمين حكماء المسلمين يؤكد أهمية دور الثقافة في نشر قيم التسامح والتعايش

أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار، محمد عبد السلام، أهمية دور الثقافة في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم/الخميس/، مع أوزودبيك نزاربيكوف، وزير الثقافة والسياحة لجمهورية أوزبكستان لبحث سُبُل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعريف بمعالم التُّراث والحضارة الإسلاميَّة.



واستعرض عبدالسلام ـــ خلال اللقاء ـــ مبادرات مجلس حكماء المسلمين في نشر الثقافة والمعرفة، مؤكِّدًا أن المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يهتم بشكل كبير بقطاع الثقافة والمعرفة؛ بوصفها أدواتٍ أساسيةً لتحقيق السلام والتعايش السلمي.



وأشار إلى أن المجلس لديه "دار الحكماء للنشر" التي أَثرت المكتبة العربية والأجنبية بأكثر من ١٩٠ إصدارا، تناولت العديد من مجالات الفكر والثقافة والتراث والحضارة الإسلامية بعدة لغات، كما يشارك سنويًّا في العديد من معارض الكتب حول العالم، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والديني بين الشعوب والثقافات المختلفة ونشر القيم الإنسانية والإسلامية الأصيلة.



ومن جانبه، أشاد وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أوزبكستان، باهتمام مجلس حكماء المسلمين بتسليط الضوء على علماء الأمة الإسلامية وفقهائها الذين أَثْرَوا الحضارة الإسلامية، وأسهموا في تحقيق النهضة المعرفية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الوزارة في صدد إعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن أبرز علماء أوزبكستان وفقهائها، بما في ذلك الإمام البخاري والترمذي والخوارزمي والبيروني وابن سينا وغيرهم، بالإضافة إلى ما تسهم به السياحة الدينية في التَّعريف بالتراث الإسلامي في أوزبكستان وما تتضمنه من معالم دينية وتاريخية.