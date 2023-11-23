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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل اليونيسف بمصر: أوضاع غزة مروعة.. و3 لترات مياه يوميا لكل شخص

دكتور جيرمي هوبكنز،
دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن هناك أزمة مروعة نشهدها الآن في غزة، وحتى اليوم قتل أكثر من 5350 طفلا، وهو ثمن مروع وباهظ، منوها أنه تم الدفع بالأطفال في صراع لا ناقعة لهم فيه ولا جمل.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس، أن ما نستطيع فعله تجاه أطفال غزة كخطوة أولى هامة هو وقف القتال الآن ووقف كافة الأعمال العدائية الان.


وتابع: "هذا ما نريد فعله وكما قلت لدينا فريق من عشرات الأطقم في غزة وكنا متواجدين هناك في السابق ولدينا الكثير من المكاتب في غزة، وفريقنا يعمل في نفس الظروف السيئة التي نراها من أجل تقديم برامج لهؤلاء الأطفال"، موضحًا أن الظروف التي مر بها الأطفال في غزة سابقا كانت صعبة ولكنها الآن مروعة.


ولفت إلى أن نفس الظروف مثل عمليات القصف ونقص المياه وغياب البيئة الصحية هي نفس الظروف التي يمر بها فريق اليونيسف لتقديم برامجهم الآن.


وأشار إلى أن أحد أهم المصادر الأساسية للحياة هي المياه، وفي كل الأحوال العادية يحصل الناس على حوالي 50 لتر يوميا لأعمال النظافة والغسيل والطهي وأيضًا الشرب، والآن يحصل كل شخص على أقل من 3 لترات من المياه يوميا، واليونيسيف تعمل على دعم وتشغيل أحد مصادر المياه القليلة المتبقية حاليا، والتي تعمل الآن وهي محطة تحلية مياه الشرب، ونحن نعمل على استمرار عمل المحطة باستخدام قطع الغيار المحدودة والمتاحة وبالوقود المحدود والمتاح وكذلك نقل المياه بالشاحنات في أنحاء غزة لخدمة حوالي مليون مواطن، نصفهم من الأطفال، ثم العمل على ضمان وصول مياه الشرب عبر الحدود كنوع من الطوارئ.

الأوضاع الصحية


وأكد، أنه فيما يتعلق بالأوضاع الصحية فقد شاهدنا المراكز الطبية والمستشفيات تتعرض لضغوط هائلة وتشهد المنظومة الصحية انهيار كامل، ولكن مازالت هناك بعض المستشفيات تعمل بجانب بعض المراكز الصحية، ومن الأهمية أن يستمر الأطفال في تلقي العلاج لإنقاذ أرواحهم، ولذلك نحن نعمل على ضمان استمرار العدد المحدود من المراكز الطبية، والمستشفيات والتي تقدم الخدمة للحصول على المستلزمات الطبية، والأجهزة والدواء وقدمنا امدادات طبية لحوالي 300 ألف شخص، والمياه مازالت مستمرة بشكل يومي.

https://fb.watch/ovj8m9US_S/?mibextid=RtaFA8

الإعلامية سارة حازم طه الأعمال العدائية المراكز الطبية جيرمي هوبكنز محطة تحلية مياه محطة تحلية مياه الشرب منظمة اليونيسف وقف القتال البيئة الصحية

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