سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

سقوط كوبري أحمد عرابي .. عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به ، مما أدى إلي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي إصطدمت به.

وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات .

وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فوراً بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل.

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