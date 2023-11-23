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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي |صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به ، مما أدى الي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي إصطدمت به.

وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات  .
وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فوراً بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة  لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق 
لضمان أمن وسلامة المواطنين .
واضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين .
كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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أحمد راشد محافظ الجيزة اصطدام سيارة اصطدام سيارة نقل الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية والمرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توفير سيارات قطاع أمن الجيزة محافظ الجيزة

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