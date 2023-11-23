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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تفوز على السعودية 4-0 في منافسات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية

صدى البلد

فاز منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في منافسات كرة القدم للبنين بالبطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

سجل أهداف منتخب مصر: عمر هشهش الهدف الأول، وسجل الهدفين الثاني والثالث أنس أسامة، فيما سجل أحمد إبراهيم الهدف الرابع.

في المبارايات الأخرى تغلب منتخب ليبيا على نظيره العراقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما حسم منتخب الجزائر مواجهة نظيره الفلسطيني.

وفي مباريات البنات، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر والجزائر، بينما حقق منتخب المغرب الفوز على منتخب عمان بنتيجة 9-0.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

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