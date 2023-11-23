الفيومي: قانون التصالح سيغلق بشكل نهائي ملف التعديات على الأراضي الزراعية

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.



وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام، وسيتم العمل على إصدار قرار نهائي.



إجراءات رادعة

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح، سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.