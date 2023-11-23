محمود سعد يمازح مدحت صالح: أنا خايف أسلم عليك

دخل الإعلامي محمود سعد في وصلة مزاح مع الفنان مدحت صالح بسبب "المجانص "، التي ظهرت في زراعية حيث علق سعد قائلا: أنا خايف أسلم عليك وربنا يخلي الست اللي في البيت.

وقال "مدحت صالح "، خلال برنامج "باب الخلق"، عبر فضائية" النهار"، والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، مساء اليوم الخميس، أن عمرو سليم هو المسؤول قدام ربنا من أجل إخراج الشغل بصورة ممتازة.



وشدد الفنان مدحت صالح، أن الست اللي في البيت الحمد لله واخدة بالها مني جدا ومنظمة حياتي واصفاً بأن زوجته شاعرة وتعمل حاليا في راوية جديدة سوف تخرجها للنور في الوقت القريب.



وأشار مدحت صالح ، أنا لا تدخل في أي شيء في الشغل لافتا إلى أن الشيء الوحيد اللي بحس فيه بمشكلة وهي أن سليم أهلاوي وأنا زملكاوي.