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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد يوسف .. نجوم الفن يتوافدون إلى عزاء ليلى صديق

مدحت صالح
مدحت صالح

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء فى الراحلة ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابناءه أدهم وهانيا.

وكان من ضمن الحضور كل من المخرج خالد يوسف والفنان سامح الصريطي والفنان محمد رياض.

فيما حضر أيضا محمد العدل وعلاء الشربيني وفرح على وفيدرا وأيمن عزب والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

 


عزاء الراحلة ليلى صديق



و بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

 

وقررت أسرة الراحلة ليلى صديق، الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه المخرج أدهم مدحت صالح، إقامة عزائها  في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

 

وحرص عدد من الفنانين على تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق – الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم .

مدحت صالح 

وتواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وفاة الزوجة السابقة لـ مدحت صالح
أعلن الفنان شريف ادريس، وفاة ليلى صديق زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.

الراحلة ليلى صديق مدحت صالح خالد يوسف سامح الصريطي

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