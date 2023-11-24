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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تزامنا مع سريان الهدنة

رشوان: مصر ستواصل استقبال الجرحى والأطفال من أبناء غزة لعلاجهم بالبلاد

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.

وقال رشوان في تصريحات صحفية بشأن الهدنة المقرر تنفيذها اليوم الجمعة في قطاع غزة بين الفلسطينيين والاسرائيليين أنه سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

‏وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه سيتم يوميا إدخال 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الاولي منذ بدء الحرب من 50 يوما. 

واختتم تصريحاته بأنه للمرة الأولي منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناءآ على رغبتهم.

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