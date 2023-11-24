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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء غلق محور الفريق كمال عامر بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل

بدء غلق محور الفريق
بدء غلق محور الفريق كمال عامر

أعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" تجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين علي النحو التالي:
- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا.
- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتي الساعة السادسة صباحًا.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات.

والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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