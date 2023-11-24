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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

البحث عن حياة خارج الأرض.. قمر يمنح البشرية أملا جديدا

صدى البلد

تتجه الآمال والتركيز نحو قمر يوروبا، أحد أقمار المشتري، حيث تقوم وكالة ناسا بجهود مستمرة لاختبار أجهزة هبوط تستخدم في مهمة مستقبلية لاستكشاف هذا القمر المثير للاهتمام. 

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يثير يوروبا اهتمام العلماء والباحثين لعدة أسباب تجعله يعتبر وجهة واعدة للبحث عن حياة خارج الأرض.

أولاً، سطح يوروبا يعتبر واحداً من أكثر الأسطح نعومة في النظام الشمسي، حيث يتميز بقلة الفوهات والجبال. وهذا يشير إلى نشاط جيولوجي مستمر على سطحه.

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ثانياً، يعتقد العلماء أن يوروبا يحتوي على محيط من الماء السائل تحت سطحه. ويعتبر عمق هذا المحيط ضعف عمق محيطات الأرض على الأقل. وتعتبر وجود محيط سائل وتوافر الماء من المكونات الأساسية للحياة.

ويمتلك يوروبا غلاف جوي رقيق مكون أساساً من الأكسجين. ويعتقد أن هذا الغلاف الجوي ينتج نتيجة تفاعل الجسيمات المشحونة في المجال المغناطيسي لكوكب المشتري مع الجليد السطحي ليوروبا.

وأخيراً، يعاني يوروبا من قفل المد والجزر، حيث يواجه نفس الجانب المشتري دائماً. ويعتقد العلماء أن هذا القفل هو مصدر الحرارة الذي يزود المحيط السائل تحت سطح يوروبا بالطاقة.

نظرًا لهذه الخصائص الفريدة، يُعَد يوروبا واحداً من أكثر الأماكن الواعدة في نظامنا الشمسي للبحث عن حياة خارج الأرض. وفي ضوء ذلك، تخطط وكالة ناسا لإطلاق مسبار إلى يوروبا في السنوات المقبلة بهدف البحث عن علامات الحياة وفهم أكثر عن هذا القمر الغامض.

تتطلع العلوم الفضائية إلى هذه المهمة المستقبلية وتأمل في أن تكشف عن أسرار جديدة تتعلق بمحتمل وجود حياة خارج الأرض وتوفر نظرة أعمق على طبيعة وأصل الحياة في الكون.

أقمار المشتري استكشاف أرض

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