أخبار التكنولوجيا| كيف تتجنب الوقوع في فخ البلاك فرايدي Black Friday.. تسريبات تكشف تفاصيل هواتف ريلمي Realme V50 وV50s

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن سلسلتها الجديدة Honor 100، التي تتميز بوجود شريحة C1 المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات لإجراء المكالمات أفضل حتى مع ضعف الشبكات الخلوية.

البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء هو اليوم الذي ينتظره الملايين من الأشخاص حول العالم، فهو فرصة عظيمة للتسوق وشراء أحدث المنتجات بالأسواق بسعر مخفض، ولكن بالنسبة للبعض، يعد هذا أحد أكبر أيام السنة لتحقيق الربح من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يستغل قراصنة الإنترنت هذا الحدث العالمي لنشر أساليب الاحتيال الخاصة بهم للاستفادة من أحداث التسوق للإيقاع بضحاياهم لتحقيق الربح المادي.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Pad Air 2، يأتي مزودا بشاشة كبيرة وبطارية عملاقة، ينافس بمواصفاته وسعره المنخفض أجهزة iPad من آبل.

تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف عن هاتفين جديدين ضمن الفئة المتوسطة، يشترك الطرازان Realme V50 و V50s في نفس المواصفات وتكوينات الذاكرة والأسعار، ولكن الاختلاف الوحيد هو رقم الطراز.

تواصل سامسونج طرح أحدث إصدار من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 من جوجل، وقد حصل هاتف Galaxy A34 5G على أحدث من One UI عبر تحديث برنامج OTA.