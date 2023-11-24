بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة.. أوبو تطلق تابلت اقتصادي يقهر iPad

كشفت شركة أوبو Oppo، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Pad Air 2، يأتي مزودا بشاشة كبيرة وبطارية عملاقة، ينافس بمواصفاته وسعره المنخفض أجهزة iPad من آبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز أحدث جهاز لوحي من أوبو Pad Air 2، بشاشة من نوع LCD بقياس 11.4 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5، بدقة 2408×1720 بكسل وكثافة بيكسل تبلغ 260 بكسل في البوصة.

سعر ومواصفات تابلت أوبو الجديد Pad Air 2

وتوفر الشاشة ذات 10 بت، معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 180 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع الواحد.

ويحزم تابلت أوبو الجديد Pad Air 2، بطارية ضخمة بقوة 8000 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السريعSuperVOOC بقدرة 33 وات.

سعر ومواصفات تابلت أوبو الجديد Pad Air 2

وأعلنت أوبو جهاز Pad Air 2 بكونه جهاز لوحي للجمهور الأصغر سنا مع مزايا ColorOS للجهاز اللوحي، حيث يوجد شريط مهام قابل للتخصيص، ومعارض ملفات ذكية، وبعض الإيماءات المتعددة الأصابع، كما يأتي الجهاز اللوحي مزود بتقنية Wi-Fi فقط.

ويدعم الجهاز اللوحي ميزة الصوت Dolby Atmos ويحتوي على 4 مكبرات صوت بقوة 86 ديسيبل، ولا يحتوي تابلت أوبو Pad Air 2، على فتحة لبطاقة MicroSD أو منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

سعر ومواصفات تابلت أوبو الجديد Pad Air 2

ووفقا لـ أوبو، يعمل تابلت Pad Air 2، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، تبلغ سعتها 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل تابلت Pad Air 2، بواجة المستخدم من أوبو ColorOS 13.2 المستند إلى نظام التسغيل أندرويد 13، ويتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتوفر تابلت Pad Air 2، للحجز المسبق في الصين مقابل سعر يبدأ من 180 دولار (أي ما يعادل 5.561 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت،

