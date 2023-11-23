بمعالج أسرع وكاميرات جبارة.. أوبو تعلن رسميا عن Reno11 Pro

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro، يأتي كلاهما بتصميم معدل قليلا ومعالجات أكثر قوة وكاميرات مطورة مقارنة بأسلافهما.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، ونسبة سطوع تبلغ 450 نقطة في البوصة.

وتتميز الشاشة بدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بعمق ألوان 10 بت، وتدعم الشاشة تقنية HDR10+، مع نظام تعتيم PWM يصل حتى 2160 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ومستوى سطوع الذروة المحلي 1600 شمعة في المتر المربع.

Oppo Reno 11 Pro

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وهو أول هاتف يعمل بواجهة أوبو الأحدث ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل Android 14.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا رئيسيا من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبا بوحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي من نوع Sony IMX709، بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزودة بمستشعر سوني من نوع Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية ومكالمات الفيديو.

Oppo Reno 11 Pro

وتقول أوبو إن جميع إعدادات الكاميرا بهاتف Oppo Reno 11 Pro، تأتي مقترنة بمعالجة الصور الموجود في سلسلة Find X الرائدة.

ويمتاز هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بمكبرات صوت استريو مزدوجة ومحرك اهتزاز خطي على المحور السيني ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، مع خيارات اتصال متعددة، تشمل شريحة SIM مزدوجة، واتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكاتWiFi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، وGNSS، ونظام الدفع الرقمى NFC، ومنفذ شحن USB Type-C.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Reno 11 Pro، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 80 وات.

ويتوفر هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 11 Pro، للبيع في الصين، بسعر يبدأ من 495 دولار (أي ما يعادل 15.308 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر، وهو متاح للحجز المسبق بدءا من اليوم وسيتم طرحه للبيع اعتبارا من 25 نوفمبر.