بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل.. إطلاق هاتف أوبو Oppo Reno 11

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro. وكانت هذه الهواتف الذكية مصحوبة أيضا بجهاز لوحي اقتصادي يسمى Opp Pad Air 2.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تصل سلسلة أوبو Reno 11، بتصميم معدل قليلا وكاميرات مطورة وشرائح أكثر قوة، بينما تظل الميزات الأخرى كما هي تقريبا.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 11

يتميز هاتف أوبو رينو 11، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، ونسبة سطوع تبلغ 394 نقطة في البوصة.

وتتميز الشاشة بدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تدعم الشاشة تقنية HDR10+ ذات الفتحة المركزية بثقب 10 بت مع نظام تعتيم PWM يصل حتى 2160 هرتز، ومستوى سطوع ذروة محلي يبلغ 950 شمعة في المتر المربع، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

Oppo Reno 11

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Reno 11، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200 المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بوساطة واجهة أوبو الأحدث ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل Android 14، وهو أحد الأجهزة الأولى إلى جانب Reno 11 Pro التي يتم شحنها مع أحدث إصدار من برنامج الهاتف المحمول الخاص بـ أوبو.

ويصل الجهاز مزودا بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، يضم مستشعرا رئيسيا من نوع Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبا بوحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل من نوع IMX709 2x، بينما في المقدمة، يأتي الهاتف مزود بمستشعر سوني من نوع Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية ومكالمات الفيديو.

Oppo Reno 11

وتدعي شركة أوبو أن إعداد الكاميرا بهاتف Oppo Reno 11، يأتي مقترنا بنظام معالجة الصور الموججودة في سلسلة Find الرائدة.

ويوفر Oppo Reno 11، خيارات اتصال متعددة، مثل شريحة SIM المزدوجة، واتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكاتWiFi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، وGNSS، ونظام الدفع الرقمى NFC، ومنفذ شحن USB Type-C، وبالنسبة للقياسات الحيوية، فإن الهاتف يستخدم مستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات.

ويتوفر هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 11، للبيع في الصين، بسعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.832 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر، وهو متاح للحجز المسبق بدءا من اليوم وسيتم طرحه للبيع اعتبارا من 25 نوفمبر.