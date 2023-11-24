الفلوس في أوضة اللبس.. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة مجلس الزمالك للاعبين

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، مفاجاة بشأن مجلس الزمالك للاعبين اخذه جزء من مستحقاتهم من السنه الماضية.

وقال عبر برنامجه: "في مفاجاة كبيره صرح بها أن المباراة القادمة مكافآت الفوز ستكون في غرفة الملابس"



أعلن مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق، يقوم بمساعدة القلعة البيضاء ببعض الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال ميشيل عبر برنامج زملكاوي، المذاع على قناة الزمالك "ممدوح عباس تبرع لإنشاء عيادة وصيدلية داخل ناديالزمالك، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية في الفترة المقبلة".

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عملية تطوير شاملة داخل مقر الزمالك، حيث أن التطور سيشمل مبنى فريق كرة القدموحمامات السباحة والملعب الرئيسي".

يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولىبالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.