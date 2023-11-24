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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على لص سرق لودر من داخل موقع تحت الإنشاء في المقطم

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالمقطم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مقاول ، ومشرف أمن "كمبوند" وقرر الأول بتضرره من سائق لودر لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم قيام مالك اللودر بإعطائه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر ، واتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

القاهرة المقطم سرقة سائق لودر شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة واقعة سرقة

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