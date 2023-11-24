الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي أكدت "عقيدة سياسية" خاصة بالقضية الفلسطينية

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في مؤتمر "تحيا مصر" حملت "رسائل واضحة" وأكدت على "عقيدة سياسية" ترسخ ثوابت وطنية لا تقبل المزايدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العزيز بأن حديث الرئيس أكد على معان هامة على رأسها التأكيد على أن تهجير الأشقاء في غزة خط أحمر سواء كان لمصر أو غيرها.

وأشار هشام إلى أن هذا التصريح الواضح دليل على أن مصر كانت وستظل قلب الوطن العربي النابض ورئيسها لا يدافع فقط عن الأمن القومي المصري، بل العربي أيضا.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن جهود مصر في حل الأزمة في غزة منذ ٧ من أكتوبر ستكتب في التاريخ بحروف من نور، حيث وقفت في صف الحق الفلسطيني وأسست لسردية مختلفة وأجبرت القوى الدولية حتى المؤيدة لإسرائيل أن تغير مواقفها.