عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفوز لمن اتقى.. خطيب المسجد النبوي يكشف عن سر سعادة الإنسان في الحياة

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن تقوى الله تعالى بأداء حقوقه بالقيام بحقوق خلقه فالفوز لمن اتقى، قال جل من قائل ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ).

بأداء حقوقه

وأوضح " الحذيفي" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن سعادة الإنسان وحياته بالقيام بحقوق الله جل وعلا وبالقيام بحقوق الخلق، وأن شقاوة الإنسان هي بتضييع حقوق الله وحقوق الخلق وظلمهم، مستشهدًا بما قال  الله سبحانه وتعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا).

وأضاف أن صلاح العالم يعود إلى الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والعدل، مشيراً إلى أن الله شرع الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام وفصل الواجبات وبين الحقوق وألزم بها من أجل حماية الإنسان إصلاح الإنسان وحمايته من الظلم الذي يدمر الحياة ويسعد في حياته وبعد مماته.

 

ونبه إلى أن الله عز وجل أوجب التعاون على الخير والتراحم والتعاطف ونصرة المظلوم وبذل الخير وكف الشر والأذى ففي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله  ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ).

 

الله أوجب التعاون

ودلل بما  ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

 

وأوصى بنصرة المستضعفين في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ بالدعاء والغذاء والدواء وبالمال والكساء وسد حاجتهم وتنفيس ما بهم من كرب ومواساتهم، منوهًا بأن التاريخ سيذكر لقيادة المملكة عقد قمة عربية إسلامية لبحث أوضاع غزة اتخذت فيها قرارات تدين العدوان على العزل من أهل غزة ووجوب إيقاف هذه الحرب الظالمة على غزة.

 

وأفاد بأن المملكة فتحت باب المساعدات والتبرعات نصرةً للقضية الفلسطينية، ووقوفاً مع المظلومين، مشيرًا إلى أن أهل فلسطين ليس لهم إلا الله وأمة الإسلام، وحقوق المسلمين لا يحفظها إلا تقوى الله والإيمان به قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ)، فمن كان الله معه لا يخاف عليه.

 

وأكد أنه لا يحفظ من شرور الأعداء إلا الصبر وتقوى الله تعالى، منبهًا إلى أن الاختلاف والتفرق ضرر وضعف على الدين والأوطان، فبالاجتماع قوة وعزة، ممذكرًا على أن سنة الله جل وعلا في الخلق، أن الله تعالى  ينصر الحق من الظالمين.
 

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة من المسجد النبوي الحذيفي بأداء حقوقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

ترشيحاتنا

جزائري.. الشرطة الفرنسية: القبض علي نجم عربي شهير بتهمة دعم فلسطين

موضوع مهم للمصريين.. الأوقاف تعلن عنوان خطبة الجمعة المقبلة

لوكا مودريتش يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

حملة السيسي الانتخابية تتفقد مصابي غزة في مستشفى العريش العام

أزهري يفوز ببطولة كمال الأجسام والجامعة ترسل له تهنئة خاصة.. صور

افتتاح مقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة العريش.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

فيديو

اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ