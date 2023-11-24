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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 70 جريحًا ومريضًا من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني  إجلاء 70 جريحًا ومريضًا من المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة ومركبات إسعاف الهلال برفقة الأمم المتحدة والتي تنطلق الآن من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم،  وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).

وأشارت الي ان قائمة الأسماء تضمنت " يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله وقصي هاني علي احمد / بيت لحم  وجبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية  ومحمد احمد سليمان ابو رجب / الخليل واحمد نعمان احمد ابو نعيم / رام الله  وبراء بلال محمود ربعي / الخليل 
وأبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية ومعتز حاتم موسى ابو عرام / الخليل. 
كما اشتملت أيضا : اياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما وليث خليل عثمان عثمان / رام الله 
ومحمد محمود ايوب دار درويش / رام الله وجمال خليل جمال براهمه / اريحا وجمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس ومحمد انيس سليم ترابي / نابلس وعبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس  وروان نافز محمد ابو مطر / رام الله.

وضمنت القائمة اسماء : مرح جودت موسى بكير / القدس وملك محمد يوسف سليمان / القدس واماني خالد نعمان حشيم / القدس نهايه خضر حسين صوان / القدس وفيروز فايز محمود البو / القدس وتحرير عدنان محمد ابو سريه / نابلس وفلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس  وولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم ومريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس  وأسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس وأزهار ثائر بكر عساف / القدس ورغد نشأت صلاح الفني / طولكرم  وفاطمه نعمان علي بدر / القدس وروضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم وسارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس وفاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم وسميرة عبد الحرباوي /القدس  وسماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية وفاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس وحنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله وفاطمة نصر محمد عمارنه / جنين وزينه رائد عبدو / القدس ونور محمد حافظ الطاهر / نابلس

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