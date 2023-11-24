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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق المهرجان الأول للسباحة بمراكز شباب المناطق بديلة العشوائيات

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ انطلاق المهرجان الأول للسباحة بمراكز شباب المناطق المطورة بديلة (العشوائيات) بمركز أهالينا 2.

ويُقاك المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة ٢٦٠ سباح وسباحة من سكان مناطق أهالينا١، أهالينا٢، معًا، المحروسة، المحروسة٢، والسلام.


في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات والأنشطة المختلفة لشباب ونشء المناطق المُطورة بديلة العشوائيات التي إقامتها الدولة، على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكل المحافظات


قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قائمة على فكرة الجذب للشباب والمواطنين بشكل عام، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية، مشددًا علي إتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.


ويُعد مركز شباب أهالينا من المنشآت الشبابية النموذجية التي تُقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، بجانب وجوده ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد "أهالينا" ليكون مشروعاً متكامل الخدمات في ضوء جهود الدولة المصرية لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وفقاً  لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشرف صبحي الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الهيئات الشبابية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي

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